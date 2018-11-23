Подготовить кассу к новому году в 5 шагов. Лайфхак

С 1 января 2019 года в силу вступают два новых обязательных требования: кассы должны работать на новой версии ФФД 1.05 и печатать чеки с указанием НДС 20%. Что нужно знать предпринимателям, чтобы в новом году уберечь бизнес от штрафов? Об этом рассказала компания «Платформа ОФД» в блоге компании.

1. Проверьте, какой ФФД на кассе. Перед тем, как осуществить переход с ФФД 1.0 на 1.05, нужно узнать, какой ФФД ваш кассовый аппарат поддерживает на данный момент. Это можно узнать в личном кабинете ОФД, если такая опция оператором фискальных данных предоставляется.

2. Проверьте, какую систему налогообложения учитывает каждая касса в вашей компании. В случае, если предприятие работает на ПСН, ЕНВД, ЕСХН, то ситуация со сменой реквизитов НДС его не коснется. Если же компания использует ОСНО и учитывается НДС, тогда необходимо обновить прошивку для смены ставки НДС с 18 на 20%.

3. Обратитесь в ЦТО или сервисный центр в вашем городе. Центры техобслуживания касс проведут обновление ПО на кассе – «перепрошивку» ККТ. Такой способ является наиболее надежным, поскольку специалисты ЦТО работают профессионально, проводят необходимое тестирование, дают консультации.

4. Обновите прошивку ККТ под новую ставку НДС.

5. Обновите прошивку ФФД с 1.0 на 1.05.

После «перепрошивки» ККТ, с 1 января 2019 года касса будет выпускать чеки с дополнительными реквизитами по ФФД 1.05 и с измененной ставкой НДС в 20%.