Предприниматель пожаловался в ФАС на производителей онлайн-касс, требующих денег за перепрошивку ККТ

Предприниматель пожаловался в ФАС и Правительство РФ на производителей онлайн-касс. Об этом рассказала пресс-служба Модульбанка.

С 1 января 2019 года в России вырастет налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. Согласно закону, ставка печатается на кассовом чеке, поэтому к 1 января 2019 года все кассовые аппараты должны быть перепрошиты под новую ставку НДС.

Однако за обновление программного обеспечения под новые требования производители кассового оборудования внезапно попросили плату. Большинство компаний, такие как «Эвотор», «Атол», «Штрих-М», «Дримкас», сделали рассылку по клиентам и требуют, в среднем, от 600 до 2 000 рублей.

В связи с чем, несколько дней назад индивидуальный предприниматель Роман Школин подал жалобы в Федеральную антимонопольную службу и на имя Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева с просьбой обратить внимание на рыночный сговор производителей кассового оборудования, которые требуют средства за перенастройку онлайн-касс. Он просит признать действия компаний «Эвотор», «Атол», «Штрих-М», «Дримкас» и других, предлагающих в обязательном порядке оплачивать перенастройку, незаконными и отменить оплату услуг перепрошивки касс на территории Российской Федерации.

«Не так давно узнал о том, что необходимо будет тратить время на перепрошивку касс и за это платить производителям онлайн-касс. Один из создателей Модульбанка призвал предпринимателей бороться с этой монополией любым способом. Я обратился в ФАС и Правительство РФ и считаю, что так просто тему оставлять нельзя», - отметил индивидуальный предприниматель Роман Школин.

Указание старой ставки НДС в чеках грозит бизнесменам штрафом. Согласно п. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, использование неверной ставки НДС можно классифицировать как «применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям» — это нарушение карается предупреждением или административным штрафом: для должностных лиц — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.



По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сейчас в России порядка 2,3 млн онлайн-касс. Если исходить из того, что плата за обновление ПО составит от 600 до 2 тыс. руб., то производители онлайн-касс могут заработать на нем от 1,4 млрд до 4,6 млрд руб.