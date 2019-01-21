Сдача декларации по СОУТ отнимает много времени и нервов

Недавно мы писали, как происходит процесс сдачи декларации соответствия в Трудинспекцию Москвы и Подмосковья. Представители работодателей вынуждены простаивать по несколько часов в очередях которые растягиваются на несколько этажей вдоль лестницы.
Чтобы сдать декларацию по СОУТ, надо выстоять многочасовую очередь
Напомним, по словам наших читателей, в Москве декларации принимают с 10 утра, по Московской области с 11 утра. Очередь люди занимают с 9 часов или раньше. Всего приемом этого документа занимаются 5 инспекторов на Москву и 5 на область.
Посетительница нашего форума рассказала, как происходит процесс сдачи деклараций в Санкт-Петербурге. Там отчеты принимают с 14 до 16 часов по записи, что, впрочем, не спасает работодателей от многочасовых ожиданий в коридорах инспекции.
Однако в Санкт-Петербурге трудинспекторы придумали альтернативный способ сдачи декларации, о котором рассказывает наша читательница в теме «Подача декларации СОУТ в СПб».
Просто информация для петербуржцев, которым надо подать декларацию по спецоценке в ГИТ.
Я не доверию почте России (небезосновательно), электронной подписи у нас нет, поэтому поехала сдаваться на Зои Космодемьянской 28. Часы приема там ежедневно с 14 до 16. Но сейчас чтобы сдаться лично инспектору, необходимо записаться.
Сегодня, например, в понедельник, была запись на среду. То есть, если захотите в четверг сдать, то надо приехать завтра и записаться у охранницы в ее бумажке. Правда не факт, что будут места в записи, потому что за эти 2 часа успевают принять только 20 юрлиц! Еще есть способ кинуть декларацию в неприметный напольный почтовый ящик непосредственно в помещении ГИТ (при входе слева). Потом написать письмо в ГИТ по электронной почте с просьбой подтвердить сдачу декларации.
Я записалась в четверг на понедельник, приехала к 14, просидев час, вызов пофамильно еще не начался, хотя перекличка периодически проводилась. Негодующая толпа представителей юрлиц, взяв на абордаж охранницу, заставила ее вызвать кого-то из местного начальства. Последнее спустилось с недосягаемых высот второго этажа и рассказало способ сдачи декларации через местный почтовый ящик. Этим способом я и воспользовалась.
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