Сдача декларации по СОУТ отнимает много времени и нервов

Недавно мы писали, как происходит процесс сдачи декларации соответствия в Трудинспекцию Москвы и Подмосковья. Представители работодателей вынуждены простаивать по несколько часов в очередях которые растягиваются на несколько этажей вдоль лестницы.

Напомним, по словам наших читателей, в Москве декларации принимают с 10 утра, по Московской области с 11 утра. Очередь люди занимают с 9 часов или раньше. Всего приемом этого документа занимаются 5 инспекторов на Москву и 5 на область.

Посетительница нашего форума рассказала, как происходит процесс сдачи деклараций в Санкт-Петербурге. Там отчеты принимают с 14 до 16 часов по записи, что, впрочем, не спасает работодателей от многочасовых ожиданий в коридорах инспекции.

Однако в Санкт-Петербурге трудинспекторы придумали альтернативный способ сдачи декларации, о котором рассказывает наша читательница в теме «Подача декларации СОУТ в СПб».