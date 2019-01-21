Новая яичная тара взбудоражила общественность. На чьей стороне ты?

Упаковка с девятью яйцами взбудоражила общественность. В январе соцсетях появились фотографии такой тары, а также многочисленные саркастические шутки на эту яичную тему.

Этим вопросом озаботились даже депутаты Госдумы. Так, депутат Михаил Дегтярев выступает за то, чтобы фасовка куриных яиц была кратна 10 штукам, фасовка молока — кратна 0,25 л, крупы — кратна 0,5 кг. Соответствующие требования, касающиеся продуктов, входящих в состав потребительской корзины, он предлагает прописать в специальных нормативно-правовых актах.

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