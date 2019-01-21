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Транспортный налог предложили считать по показаниям счетчика пробега

В Минфин поступило предложение взимать транспортный налог исходя из показаний счетчика пробега автотранспортного средства.

Однако чиновники такую идею не одобрили. Во-первых, транспортным налогом облагаются не только автомобили, но и водные и воздушные транспортные средства, которые не эксплуатируют дорожные покрытия.

Установленная в настоящее время налоговая база по транспортному налогу в зависимости от мощности двигателя транспортного средства способствует единообразному применению метода налогообложения ко всем транспортным средствам, что соответствует принципам установления налогов, формам и методам налогового контроля и основным началам законодательства о налогах и сборах, пояснил Минфин в письме № 03-05-06-04/62 от 09.01.2019.

Во-вторых, предложение считать транспортный налог исходя из показаний счетчика пробега авто существенно усложнит администрирование данного налога, а также приведет к возникновению дополнительной нагрузки на налогоплательщиков, связанной с необходимостью периодической регистрации в налоговых органах показаний счетчиков и потребует оборудования автомобилей дополнительными устройствами, препятствующими несанкционированному изменению показаний счетчиков, за счет средств налогоплательщиков.

Учитывая изложенное, предложение по изменению порядка взимания транспортного налога не может быть поддержано.

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