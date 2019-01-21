Продажу автомобилей за наличные предлагают запретить

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает ограничить расчеты наличными с физическими лицами при покупке и продаже автомобилей.

Но для осуществления этого плана ассоциация предлагает снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5–2 до 0,2–0,3%, передает РБК.

«В настоящий момент стоимость эквайринга несет значительную денежную нагрузку на дилеров и зачастую равна марже на автомобиль», — говорится в письме Ассоциации, направленном в ЦБ.

Напомним, в настоящее время ФАС собирает от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложения, как можно снизить размер комиссий за эквайринг.