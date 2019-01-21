Когда удержание и перечисление НДС в бюджет равно потере денег

Покупатели электронных услуг у иностранных компаний с 1 января 2019 перестали быть налоговыми агентами. «Иностранцы» должны встать на учет у наших налоговиков и платить налоги. Об этом написано в Письме Минфина № 03-07-08/76139 от 24 октября 2018 года, рассказал в своей статье Владмир Туров.

Из документа следует: если российская компания продолжает работать с зарубежными компаниями после 1 января 2019 года, налоговым агентом выступает иностранная фирма. Российская компания не удерживает и не платит НДС за иностранные компании, даже если они не встали на учет в российских налоговых органах. Иностранные компании обязаны платить налоги. Разбираться с ними налоговые службы будут самостоятельно.

Если вы все-таки удержите НДС и заплатите налог в бюджет, я вас поздравляю — вы потеряли деньги. Поставить к вычету данные выплаты вы уже не сможете, — Владимир Туров

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