Минэкономразвития оценило влияние повышения НДС на рост цен

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% оказало сдержанное влияние на инфляцию в РФ. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции», опубликованном в понедельник.

«В январе 2019 года реализовались еще два проинфляционных фактора — повышение ставки НДС с 18% до 20% и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги населению (на 1,7% с 1 января). В результате инфляция за период с 1 по 14 января составила 0,65% (по сравнению с 0,21% за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7% в годовом выражении. При этом частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года», — цитирует доклад «Интерфакс».

«Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной корзине потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно сдержанно. Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в частности, на легковые автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции, которые преимущественно облагаются льготной ставкой 10%, несколько снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые 2 недели января составил 0,024%, в декабре — 0,030%), хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года», — говорится в мониторинге.

Как сообщалось, инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%, ускорившись с 2,5% в 2017 году.

В обзоре Минэкономразвития отмечается, что, помимо «локальных» факторов на рынках отдельных товаров и услуг, на инфляцию в течение 2018 года оказывали повышательное давление общесистемные факторы.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пик годовой инфляции в 5,5-6% ожидается в марте-апреле 2019 года.