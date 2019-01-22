Решение по ВНП действительно, даже если ИФНС затянула сроки

Налоговый орган обязан обеспечить лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка, возможность ознакомиться с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля на территории налогового органа не позднее двух дней со дня подачи таким лицом соответствующего заявления.

Необходимость ознакомления лица, в отношении которого проведена налоговая проверка, с материалами, полученными после окончания проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, не влечет за собой продления срока вынесения налоговым органом решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 101 НК.

Вместе с тем пропуск срока принятия налоговым органом решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки не влечет признания его недействительным.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/628 от 14.01.2019.