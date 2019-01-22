Когда трудинспекторы придут с проверкой к малому бизнесу

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, плановые проверки в отношении юрлиц, ИП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юрлиц, ИП и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, федеральный государственный надзор в сфере труда происходит с применением риск-ориентированного подхода.

Приложение к указанному документу содержит критерии отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска.

Таким образом, даже в случае включения юрлица или ИП в единый реестр субъектов МСП, он будет подлежать плановым проверкам, предметом которых является проверка соблюдения трудового законодательства.

Плановые проверки ГИТ из планов проверок на 2019-2020 гг. по признаку отнесения проверяемых субъектов к категориям малого или среднего бизнеса исключаться не будут.

Такое разъяснение дает ГИТ Кемеровской области.