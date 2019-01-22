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Оплата времени простоя зависит от того, по чьей вине он произошел

Согласно статье 72.2 ТК под простоем следует понимать временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. 

Простой может затрагивать как одного работника, группу работников, так и всех работников структурного подразделения или организации. 

Если ремонт носит плановый характер, то время его проведения можно отнести к простою по вине работодателя. Если в организации сложилась аварийная ситуация, то простой можно квалифицировать как не зависящий от сторон.

Если ремонт в организации производится в связи с нарушениями со стороны работника, то время его проведения является простоем по вине работника. 

Оплата времени простоя зависит от того, по чьей вине произошел простой. Согласно части 1 статьи 157 ТК время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

Простой по обстоятельствам, не зависящим от сторон, оплачивается в размере двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Временную приостановку работы можно считать простоем, когда работодателем принято соответствующее решение, закрепленное в локальном акте организации, содержащем информацию о причинах экономического, технологического, технического или организационного характера для приостановления работы, а также о том, что в указанный период будут производиться выплаты в соответствии со статьи 157 ТК. 

Оплата за простой производится в дни выплаты заработной платы, установленные в организации.

Такие разъяснения дает ГИТ Псковской области.

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