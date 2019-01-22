Кому не доверяют россияне

Американская исследовательская компания Edelman опубликовала ежегодный рейтинг доверия жителей разных стран мира к общественным институтам и институтам власти.

В списке стран по общему уровню доверия к институтам Россия занимает последнее место с индексом доверия 29 из 100, передает РБК.

Россияне оказались на последнем месте уровня доверия к общественным организациям: им в стране доверяют лишь 23% опрошенных по сравнению с 74% в Китае, 59% в Канаде и 47% в Великобритании.

То же касается и бизнеса: предпринимателям в России верят лишь 34% опрошенных.

Последнее место Россия занимает и по уровню доверия к СМИ. Медиа в России полностью доверяют только 26% человек.

Единственный раздел доклада, в котором Россия не заняла последнее место, — доверие к правительству. Властям доверяют 34% россиян — больше, чем в Мексике, Франции, Бразилии и ряде прочих стран. Вместе с тем уровень доверия к правительству в России упал сильнее всего: за год показатель снизился сразу на 10%.



