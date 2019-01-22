Мособлбанк требует с клиентов оригиналы документов по давно открытым вкладам

С начала 2019 года клиенты Мособлбанка начали массово жаловаться на невозможность пополнения вкладов, открытых в 2014 году на пять лет. Также клиенты жалуются на невозможность забрать депозиты, сроки по которым истекли в этом году.

Чтобы получить деньги или пополнить вклад, клиент должен предоставить банку оригинал договора вклада в бумажном виде, а также оригинал платежного или кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств при первичном заключении договора, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, 21 мая 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ОАО АКБ «Мособлбанк». В качестве санатора был привлечен СМП Банк.

Отметим, Мособлбанк остается рекордсменом по объему так называемой «тетрадки», то есть неучтенных в официальной бухгалтерии вкладов. В ходе его санации были выявлены забалансовые вклады на 76 млрд руб.

В пресс-службе СМП-банка «Ъ» заявили, что «приостановка проведения операций по некоторым депозитам и связанным с ними счетам» обусловлена тем, что Мособлбанк находится в процессе санации и проводит «верификацию вкладов» физлиц, оформленных до начала процедуры финансового оздоровления.

Между тем юристы считают, что банк не вправе требовать с клиентов, которые хотя пополнить вклад или закрыть его, какие-либо документы, кроме паспорта.