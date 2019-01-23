Код ДЛОТПУСК в СЗВ-СТАЖ не применяется для обычных отпусков

С 01.01.2019 вступило в силу постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п, которым обновлена форма СЗВ-СТАЖ.

В пункте 2.3.13 Постановления сказано, что код «ДЛОТПУСК» указывается только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу.

Код «ДЛОТПУСК» может быть указан только в сочетании с кодами особых условий труда.

Об этом сообщается в пункте 6.6.11 вышеназванного Постановления.

Некоторые бухгалтеры поспешили сдать СЗВ-СТАЖ и по старинке промаркировали отпуска кодом ДЛОТПУСК. Однако ПФР в этом случае делает замечание и требует сдачи на отпускников корректирующей формы СЗВ-КОРР. В частности, с такой проблемой столкнулась участница нашей группы на Фейсбуке.