ФНС «потеряла» данные по принятым РСВ

Ситуация с задержкой приема отчетности Федеральной налоговой службой начинает меняться, но не в лучшую для бухгалтеров сторону. «Красный уголок бухгалтера» захлестнул вал сообщений о том, что заключительный расчет по страховым взносам за 2018 год не принят из-за расхождений, соответствующих данным отчетов за I или II квартал 2018 года. РСВ за эти периоды в системе ФНС «потерялись».

Чтобы принять отчетность специалисты налоговых инспекций рекомендуют бухгалтерам сдать корректировочный отчет за «утеряные» периоды.

Пришел отказ по РСВ. Нулевой 4 квартал, в трех предыдущих были цифры. Звоню, уточняю. А в ответ: у нас программу обновили, потерялся ваш 1-й квартал, поэтому цифры не сходятся. Спрашиваю: и что теперь? нууу.... мы, конечно, исправим со временем программу, но когда — никто не знает. Поэтому проще вам сделать корректировку за 1 квартал, подайте все тоже самое, только с корректировкой 1. Они лягут и ваш 4 квартал сложится.

Так и живем. У нас тут фигня, вы исправьте сами, а то вам же хуже будет.

Если что ИФНС No14 по Москве.

— Оля Гласова

Как выяснилось, испарились отчеты не только столичных компаний, но и налогоплательщиков Центрального и Дальневосточного округов.

Если что эта история и во Владивостоке! Отказали! Не идёт ровно на сумму первого квартала! У меня куча компаний, как представлю что нужно теперь корректировки сдавать ... Убить готова

— Татьяна Лихачевская

г. Владимир. Весь 2018 у них висит с отрицательными протоколами. Теперь это моя проблема.

— Наталья Волкова

Но не все бухгалтеры, попавшие в такую ситуацию, планируют подавать корректировки на уже принятые отчеты. Один из вариантов - жаловаться, причем не в свою ИФНС, а в вышестоящие органы, или отправлять отчет на бумаге по почте. Часть специалистов планируют переждать отладку системы и попытаются еще раз отправить отчет, но уже ближе к дате, установленной законодательством, в надежде, что за это время выпавшие данные вернут на место.