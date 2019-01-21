Когда физлицу необходимо зарегистрировать ИП

Владимир Туров в статье: «„Физикам“: сдаешь трактор — регистрируй ИП », рассказал, почему физическим лицам, решившим заняться коммерческой деятельностью необходимо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Предположим «физик» решил заняться коммерческой деятельностью. Регистрироваться в качестве ИП не стал. Но от уплаты НДС это не освобождает. Из ст.2 ГК РФ мы знаем, что заниматься предпринимательской деятельностью означает извлекать и получать доход на систематической основе. Даже если «физик» не зарегистрирован как ИП и не является ни учредителем, ни директором юрлица.

Чтобы не нарваться на НДС и НДФЛ, «физику» выгодно быть ИП. И в качестве системы налогообложения выбрать либо патентную, либо упрощенную с 6%. Тогда проблема с НДС снимается. Не забудем, что появятся страховые взносы, которые придется заплатить. Сумма выплат составит в год около 37 тысяч, плюс 1% при доходе свыше 300 тыс. рублей. Но эти страховые взносы будут уменьшать 6% налог на основании п.3 ст. 346 НК РФ. — Владимир Туров

Поэтому, если вы получаете регулярный доход, то нужно зарегистрироваться в налоговой и стать индивидуальным предпринимателем.

Конечно, в любых правилах есть исключения:

1.Согласно п.70 ст. 217 НК РФ под деятельность физического лица по систематическому извлечению дохода не подпадают репетиторы, люди, которые занимаются уходом за больными людьми и помощью по домашнему хозяйству. Они относятся к самозанятым и освобождаются от налогов при условии, что физлицо встало на учет в налоговой инспекции.

2.Согласно принятому федеральному закону № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 в четырех субъектах РФ (Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области) введена новая система налогообложения — налог на профессиональный доход. Если «физик» занимается предпринимательством и обслуживает юридические и физические лица, то на него ляжет обязанность выплачивать налог на профессиональный доход, выплат по НДС нет.