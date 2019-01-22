Когда банк самостоятельно заполнит форму отчетности вместо клиента

Если вы получаете деньги от нерезидента, вам нужно отчитаться перед валютным контролем — сообщить банку, за что вы получили деньги и предоставить документы по платежу. Причем неважно, в рублях с вами рассчитались или, например, в долларах. Вы можете даже не задумываться, что конкретно эти рубли пришли от зарубежной компании, но вы уже в зоне риска.

Большинство банков оставляют этот вопрос на совести клиента и, если предприниматель допустит где-то ошибку, это будет полностью его ответственность. Клиентов Модульбанка это не касается, так как банк делает за них всю необходимую бумажную работу.

Модульбанк информирует клиента обо всех поступлениях от нерезидентов, объясняет, что операция может нести дополнительные обязанности. “Мы помогаем клиенту подготовить отчетность по переводу, полученному от нерезидента, для этого всегда просим предоставить закрывающие документы или хотя бы информацию по платежу. Иначе клиенту может грозить штраф — в размере суммы операции”, — говорит Антон Липатов, операционный директор Модульбанка.

Платеж в рублях от нерезидента, поступающий в Модульбанк, сразу зачисляется на расчетный счет клиента и автоматически ставится в очередь для прохождения валютного контроля. На основании документов и информации, полученных от клиента, банк самостоятельно заполняет специальную форму отчетности вместо клиента — весь этот процесс занимает всего один-два часа. Он полностью удаленный и не требует посещения банка.