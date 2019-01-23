Вновь созданная IT-организация может платить пониженные страховые взносы

ООО создано в ноябре 2017 и занимается разработкой программного обеспечения, в сентябре 2018 внесено в реестр аккредитованных IT-организаций.
Пункт 5 ст. 427 НК РФ определяет условия для применения пониженных тарифов взносов для вновь созданных организаций.
Считается ли такая организация в 2018 году вновь созданной?
Да, ответил Минфин в письме № 03-15-06/93524 от 21.12.2018.
В целях применения положений пункта 5 статьи 427 НК вновь созданными организациями, осуществляющими деятельность в области IT, являются те организации, которые осуществляли такую деятельность менее 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам.