Сотрудников-предпенсионеров можно будет отправлять на курорты за счет взносов в ФСС

Опубликован Приказ Минтруда от 03.12.2018 № 764н, который внес поправки в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников, утвержденные Приказом от 10.12.2012 № 580н.

Согласно новым правилам в счет страховых взносов на травматизм можно будет оплатить санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

В общем случае работодателю разрешается потратить на предупредительные меры 20 % от суммы страховых «травматических» взносов.

Однако если речь идет о курорте для предпенсионеров, то общий объем финансирования мероприятий по охране труда может быть увеличен до 30 % от сумм страховых взносов.

Документ вступит в силу с 28 января 2019 года.