Мимо ЛесЕГАИС не пройдет ни одна сделка с древесиной

ЛесЕГАИС должна быть распространена на все сделки с древесиной и лесопродукцией, а ее использование — стать обязательным для участников рынка. Соответствующее поручение дал зампред правительства России Алексей Гордеев.

Для контролирующих лесозаготовки чиновников правительство введет персональную ответственность, также будет предусмотрена административная ответственность за необоснованные санитарные вырубки, передает РБК.



После доработки ЛесЕГАИС должна отслеживать всю цепочку лесопользования — от заготовки до поставки леса потребителям.



