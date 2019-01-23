У россиян появятся социальные счета, недоступные для приставов

Граждане России получат возможность создавать специальные социальные счета, на которые не смогут в случае необходимости наложить арест судебные приставы.

Сегодня Госдума во втором чтении приняла соответствующий законопроект.

Авторы проекта, депутаты от «Единой России», предлагают переводить на специальные социальные счета средства маткапитала, единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе выплаты на детей, пишет «Парламентская газета».

Сегодня нередки случаи, когда после обращения взыскания на средства, которые находятся на счетах должника, выясняется, что они относятся к доходам, охраняемым законом. Такие ситуации происходят потому, что приставу неизвестны источники поступления средств на счёт должника и их назначение.

В законопроекте сказано, что банкам запретят исполнять исполнительный документ или постановление судебного пристава в случае, если средства, находящиеся на счете должника, относятся к перечню доходов, прописанных в статье 101 закона об исполнительном производстве.

Предусмотрены также поправки, которые включают в себя изменение гражданского законодательства, изменение КоАП.

В КоАП прописана ответственность для уполномоченных органов и организаций за несоблюдение требований о перечислении средств социального характера на специальный банковский счет. За это будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Кроме того, для банков тоже предусмотрены санкции за совершение ими операций по спецсчетам, проведение которых не допускается законом. В таком случае штрафы составят до 1 млн рублей.

«Должник обязан платить по долгам, но Российская Федерация — социальное государство. Поэтому мы не вправе оставлять человека, даже попавшего в сложную долговую ситуацию, без средств к существованию», — сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Сейчас оспорить списание приставами «социальных денег» можно, но сложно и дорого. Гражданин, у которого списали такие деньги, должен пойти в суд, который может растянуться на долгие месяцы, если не на годы. Кроме того, в суд надо принести огромное количество справок, что тоже не гарантирует успеха.