Когда ИП платит НДФЛ как обычное физлицо

Доходы ИП, не относящиеся к их доходам от предпринимательской деятельности, облагаются НДФЛ в общем порядке независимо от зарегистрированных видов деятельности физлица в качестве ИП и применяемой им системы налогообложения.

Суммы налога с доходов в виде процентов по вкладам в банках, не относящихся к доходам от деятельности физического лица в качестве ИП, исчисляются, удерживаются и перечисляются в бюджет организацией - налоговым агентом.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществлять профессиональную деятельность в качестве участника рынка ценных бумаг могут только юридические лица.

В этой связи независимо от зарегистрированных видов деятельности физлица в качестве ИП в отношении доходов от операций с ценными бумагами, осуществляемых профессиональным участником рынка ценных бумаг в рамках брокерских договоров с указанным физлицом, применяется общий порядок исчисления и уплаты НДФЛ с доходов от операций с ценными бумагами, установленный статьями 214.1 и 226.1 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/94050 от 24.12.2018.