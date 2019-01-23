Правительство отложило введение социальной нормы на электричество

Правительство отложило введение социальной нормы потребления электричества для населения. Такое решение принято по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января, пишет РБК.

«Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — сказал представитель вице-премьера Илья Джус.

По его словам, вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей можно будет снова рассмотреть только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.

Представитель вице-премьера также отметил, что правительство приняло принципиальное решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд рублей ежегодно.

Правительство уже пыталось ввести соцнорму потребления, но в 2014 году реформа была отложена из-за риска роста социальной напряженности.