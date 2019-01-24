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Главы КФХ должны сдать расчеты по страховым взносам не позднее 30 января

30 января истекает срок представления расчета по страховым взносам главами крестьянских (фермерских) хозяйств. Этот отчет необходимо сдать даже тем КФХ, у которых не было наёмных работников.

В форме КНД-1151111 главы КФХ должны заполнить раздел 2 и приложение 1 у нему, где указать данные по всем членам КФХ.

Напоминаем, что за членов КФХ, так же как и за главу хозяйства. уплачиваются фиксированные взносы. Размер их равен взносам ИП и указан в статье 430 Налогового кодекса. Однако взносы с доходов свыше 300 тыс. рублей. которые уплачивают предприниматели, КФХ не уплачивают.

В 2018 году взносы в ПФР за каждого члена КФХ надо было уплатить 26 545 рублей, в 2019 году -  29 354 рублей. В ФОМС за 2018 год 5840 рублей, в 2019 году - 6884 рубля. Срок уплаты взносов за 2018 год истек 9 января 2019 года (поскольку 31 декабря 2018 года был выходным днем).
 

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