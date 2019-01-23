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Один из лучших специалистов по НДС расскажет о изменениях по налогу

11 февраля 2019 года в Москве пройдет семинар, посвященный изменениям по НДС в 2019 году.

На мероприятии Чамкина Н. С., государственный советник РФ 2 класса, один из лучших специалистов по НДС в России, расскажет про:

  • новые правила при заполнении декларации за 1 квартал 2019 года;
  • новые коды операций для НДС-документов и операций;
  • документы, которые надо представлять с декларацией и какие сведения налоговики запросят при камералке;
  • представление уточненок.

В программе мероприятия, кроме заполнения декларации и новых правил по НДС в 2019-м году, — о новых реквизитах счетов-фактур и изменениях в книге продаж, покупок и журналах учета счетов-фактур.

Записывайтесь. Всем, кто скажет слово «Клерк» — скидка 10%.

 

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