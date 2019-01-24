Клерк.Ру

Внимание! Отпуск в выходные попал под запрет

Минтруд выпустил Письмо № 14-2/ООГ-9754 от 07.12.2018 с разъяснением о порядке предоставления отпусков.

В документе сделан вывод, что отпуск исключительно на выходные дни – это противозаконно.

Минтруд отмечает, что Трудовым Кодексом не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в случае, если начало отпуска приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день.

Вместе с тем, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни не будет соответствовать требованиям Трудового законодательства РФ.

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права предусмотрена административная ответственность на основании статьи 5.27 КоАП, пояснили в Минтруде.

Отметим, некоторые сотрудники проявляют смекалку при делении отпуска на части. Оформляя отпуск исключительно на субботу - воскресенье, они тем самым выбирают деньги, лишаясь дней отдыха, то есть получают отпускные за выходные.

Такой креатив не запрещен ТК, однако, как видим, Минтруд имеет на сей счет другое мнение.

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