Что банки думают о комиссиях за эквайринг

Ассоциация банков «Россия», куда, в том числе, входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ направила в ФАС письмо с изложением позиции банков по ситуации с размером комиссий за эквайринг.

Напомним, в настоящее время ФАС собирает от банков, платежных систем, ассоциаций и регуляторов предложения, как можно снизить размер комиссий за эквайринг.

Все банки негативно оценивают возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий, но некоторые кредитные организации готовы к точечному снижению размера комиссионного вознаграждения по ряду направлений, например при осуществлении крупных покупок или проведении социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта, передает РБК.

Банк России также считает регулирование комиссий нецелесообразным. «Такие комиссии должны учитывать интересы всех сторон: банков и торговых точек, а главное — не должны быть обременительны для конечного потребителя», — отметил представитель регулятора.

В случае введения госрегулирования комиссий будут нарушены сложившиеся десятилетиями на рынке бизнес-модели и снизится рентабельность карточных продуктов вплоть до отрицательной, отметили в банковской ассоциации.

На рынке эквайринга и так высокая конкуренция, считают банкиры. ​«В некоторых сегментах, особенно социально значимых и низкомаржинальных, типа продуктовых магазинов, авиа- и ж/д перевозок, государственных платежей, АЗС и т.д., комиссии снижены и составляют порядка 1% и менее», — отмечается в письме «России».

