Страхование вкладов предложено распространить на ТСЖ

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физлиц, ИП, а также малых и средних предприятий.

Товарищества собственников недвижимости в этот список не входят. А между тем товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества, созданное ими для совместного владения и пользования имуществом находящимся в их общей собственности или в общем пользовании.

Таким образом, в случае отзыва лицензии у банка, в котором открыт счет ТСН (ТСЖ), граждане - члены товарищества остаются финансово незащищенными, что негативно сказывается на способности вести нормальную хозяйственную деятельность, удовлетворять свои бытовые потребности, что, в конечно счете, влечет нарастание социальной напряженности и рост недоверия к банковской системе в целом.

На это обратил внимание депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Яхнюк.

Парламентарий подготовил законопроект №632323-7, который вносит поправки в закон о страховании вкладов.

Страхованию подлежать денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые ТСН или в их пользу в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада. Размер будет аналогичен максимальному размеру страхового возмещения, определенного для физлиц, ИП и малых предприятий - 1,4 млн. руб.