Сбербанк будет снижать комиссии за внутрибанковские переводы

Сбербанк России будет постепенно снижать комиссии за денежные переводы физлиц внутри своих территориальных банков, а затем комиссии будут отменены, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы будем вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. Мы в начале прошлого года приняли решение о постепенном снижении до полной отмены», — цитирует Грефа «Интерфакс».

Он рассказал, что изначально будут внедряться тарифы по пакетам для отдельных групп клиентов.

«Пакеты, допустим, мы сейчас приняли для крупных партнеров, то есть наши крупные работодатели, наши партнеры, зарплатники — все комиссии полностью отменены», — отметил топ-менеджер. Он уточнил, что разово отменить комиссии для Сбербанка тяжело, это достаточно значимый шаг.

Греф затруднился оценить потери дохода от отмены тарифов по переводам внутри территориальных банков Сбербанка. «Это большая сумма», — сказал финансист.

О равных условиях переводов говорится в дорожной карте ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы.

Греф также рассказал, что пока со Сбербанком не обсуждалось обязательное участие в системе быстрых платежей.

«Будем обсуждать с Центральным банком. Знаете, я уже много раз говорил: нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему (переводов Сбербанка — ИФ). Мы, собственно, изобрели ее, внедрили. И мне не кажется оптимальной такая квазиконкуренция с помощью регулятора», — сказал глава банка. Топ-менеджер отметил, что кредитная организация готова «к любому варианту, в принципе».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что участие в системе быстрых платежей будет обязательным для банков, прежде всего, для системно значимых. Глава юридического департамента Банка России Алексей Гузнов пояснял «Интерфаксу», что критерием обязательности может стать доля банка на рынке платежей.