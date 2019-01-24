Специалист Минфина расскажет о новшествах по налогу на прибыль

Изменений по налогу на прибыль в 2019 году много. С 1 января 2019 года расширяется закрытый перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Олега Хороший, начальник отдела налогообложения прибыли организаций Департамента налоговой и таможенной политики Минфина расскажет, как не попасть впросак при учете расходов для налога на прибыль.

Мероприятие пройдет 13 февраля в Москве.

Специалист расскажет про:

Поправки по налогу на прибыль.

Требования к документальному оформлению расходов для целей исчисления налога на прибыль.

Амортизируемое имущество в налоговом учете: сложные вопросы.

Порядок признания в расходах стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым.

Сложные вопросы признания прочих расходов (арендных платежей, представительских расходов, расходов на рекламу и пр.).

Налоговый учет расходов и необоснованная налоговая выгода в свете ст. 54.1. НК РФ.

Арбитражную практику по вопросам налогообложения прибыли.

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