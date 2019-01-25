Куда платить НДС при оказании электронных услуг иностранным юрлицам

Организация оказывает электронные услуги по предоставлению доступа к видеоконтенту на сайте физлицам - резидентам ЕАЭС, в том числе Республики Беларусь. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/26010@ от 29.12.2018.

Местом реализации таких услуг признается территория РФ.

Налогообложение НДС при реализации таких услуг производится в РФ по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК.

А как быть, если налогоплательщик ошибочно перечислил НДС в бюджет Республики Беларусь? Нельзя ли эту сумму включить в состав расходов при расчете налога на прибыль?

Нельзя, говорится в вышеназванном письме ФНС.