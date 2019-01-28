Как НКО учитывать субсидии на оказание социальных услуг

Автономной некоммерческой организации выделяются субсидии в целях обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг. Что с налогом на прибыль? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-05/94512 от 25.12.2018.

В статье 251 НК приведен исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли организаций.

Так, согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК при формировании налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

Целевой характер выплат проявляется в возложении на получателя бюджетных средств обязанности осуществить их расходование в соответствии с определенными целями.

В рассматриваемом случае средства в виде субсидий выделяются автономной некоммерческой организации на договорных условиях в рамках оказания социальных услуг.

Таким образом, полученные субсидии не могут рассматриваться автономной некоммерческой организацией в целях налога на прибыль организаций ни в качестве средств целевого финансирования, ни в качестве целевых поступлений.

В этой связи получаемые автономной некоммерческой организацией субсидии должны учитываться при определении налоговой базы в составе доходов организации. При этом расходы, на возмещение которых организации предоставлены субсидии, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.