Налоговики вызывают «физиков» на комиссии из-за покупки авто

Старый ворчун А интересно: если из-за технических проблем декларация по НДС отправлена не 25/01 в 23:58, а 26/0... Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько

maxprofi А откуда ректорату знать, кто из студентов арендует квартиры? Они могут только исключить из "подо... Налоговики требуют списки студентов, которые снимают квартиры. Чтобы отловить арендодателей

tnjj Вчера такое получила, поржала, успокоилась, а то отчеты с 15 января висят в отправленных, напряга... Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько

Над.К Опять заграница виновата. Что ж такое... Воруют и дворцы себе строят наши, а виноваты англосаксы.... Кто решил бороться за ваши зарплаты

АДИМ да и этим обещаньям - грош цена Самозанятые наносят ответный удар

olgaf59 Жалко Бухсофт.Ольга, правду пишет, после объединения там что-то не складывается.Читать все их Жур... «Бухсофт». Как нам найти тебя теперь?

olgaf59 Нет, там НЕ хорошо.Эл.отчетность, с 10 заявок наладили, взяла Дубль в Контуре тест 3 месяца беспл... «Бухсофт». Как нам найти тебя теперь?

4603220 Кормушка всегда есть. Кто то будет из неё клевать. Важно чтобы тот кто клюёт будет работать не ... Кто решил бороться за ваши зарплаты

Над.К Т.е. вы сторонник того, чтобы не потеряли свои кормушки нынешние власти? :) Кто решил бороться за ваши зарплаты

свс420 Во всяком случае можно констатировать, что план государства, чтобы ничего не делать и стричь купо... Самозанятые наносят ответный удар

aglaya1245 Да там хоть пять мест работы, если выплаты одновременно, то стаж учитывается только в одном месте... Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

4603220 Он их ставленник. Навальный кидается в бой за отстранение Путина от власти, а это сладкая мечта л... Кто решил бороться за ваши зарплаты

elen146 Так еще и автоматом вдруг навыписывал счет-фактур на авансы....и даже счет-фактуру на аванс на ст... 6-процентники, которых мы потеряли

Фактура Конечно, я прям с поцелуйчиками к ней лезла, и почему вдруг за порог? прям на пороге и обговорили... Кто решил бороться за ваши зарплаты

ir1611 Нда! Вот ведь соседка! Имею ввиду вас! В лицо кивала, поди? А как та за порог - начала судачить ... Кто решил бороться за ваши зарплаты

ir1611 Ну, так хоть какая то движуха начнется! Не понравится новый презик, найдется следующий, а не как... Кто решил бороться за ваши зарплаты

Пупкин Вася Ну, так это и так всем понятно, кто более менее в этом понимает. О чем я и писал. Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

piropark Уплачено в год за два, т.е.ПФР получил обязательных платежей за двойной стаж, а у Вас стаж урезали? Проверьте свои лицевые счета в ПФР. Ничего не пропало?

Над.К я думаю, врачи Москвы и Петербурга сильно удивятся, увидев такие цифры таких зарплат? ;) Кто решил бороться за ваши зарплаты

romserg Нет, за это посадят как за незаконное техническое средство для негласного получения информации. О... В России могут ввести платную регистрацию мобильников

4603220 Навальный боец либералов. Всё что он делает это интересы либералов, которые решили привести к вла... Кто решил бороться за ваши зарплаты

Над.К У нас не прецедентное право. И решение одного суда точно так же не нормативный акт. Тем более, чт... ИП на УСН при подсчете фиксированных взносов не учитывает расходы

АДИМ 18.12.2018 это решение Кемеровского арбитражного суда устояло в апелляции. И что самое интересное... ИП на УСН при подсчете фиксированных взносов не учитывает расходы