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Налоговики вызывают «физиков» на комиссии из-за покупки авто

Купили автомобиль, объясните инспекторам, откуда взяли на него деньги. Налоговики стали вызывать физлиц на комиссии по легализации полученных доходов.

В группе «Красный уголок бухгалтера» поделились рассказом человека, который попал в такую ситуацию. В 2018 году он купил машину стоимостью около 2 млн руб., а инспекция, ссылаясь на маленький официальный доход, требует пояснений.

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