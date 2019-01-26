Налоговики вызывают «физиков» на комиссии из-за покупки авто

А интересно: если из-за технических проблем декларация по НДС отправлена не 25/01 в 23:58, а 26/0...
Может, все проще, сотруднику межрайонной ИФНС Кристине Яхъевой не хватает "палочки" для получения...
А откуда ректорату знать, кто из студентов арендует квартиры? Они могут только исключить из "подо...
Вчера такое получила, поржала, успокоилась, а то отчеты с 15 января висят в отправленных, напряга...
Да ещё наверняка и водочку подливала.
Опять заграница виновата. Что ж такое... Воруют и дворцы себе строят наши, а виноваты англосаксы....
Давааайте негроооомко, давайтеее вполголосааааа отчетность свою ожидаааать....
ФНС объявила тотальную войну )
да и этим обещаньям - грош цена
Подскажите, пожалуйста, в случае выплаты работнику (который в отчётном периоде уже не работал в о...
Что ни говорите,БУХСОФТ Лучше 1С.!Надеюсь, их конкуренты не сожрут.Очень надеюсь.Останусь с ними.
Жалко Бухсофт.Ольга, правду пишет, после объединения там что-то не складывается.Читать все их Жур...
они могут позволить себе их потерятьЭто временно. У любого долга есть потолок.
Нет, там НЕ хорошо.Эл.отчетность, с 10 заявок наладили, взяла Дубль в Контуре тест 3 месяца беспл...
Кормушка всегда есть. Кто то будет из неё клевать. Важно чтобы тот кто клюёт будет работать не ...
Т.е. вы сторонник того, чтобы не потеряли свои кормушки нынешние власти? :)
Во всяком случае можно констатировать, что план государства, чтобы ничего не делать и стричь купо...
Да там хоть пять мест работы, если выплаты одновременно, то стаж учитывается только в одном месте...
Он их ставленник. Навальный кидается в бой за отстранение Путина от власти, а это сладкая мечта л...
Так еще и автоматом вдруг навыписывал счет-фактур на авансы....и даже счет-фактуру на аванс на ст...
Конечно, я прям с поцелуйчиками к ней лезла, и почему вдруг за порог? прям на пороге и обговорили...
Нда! Вот ведь соседка! Имею ввиду вас! В лицо кивала, поди? А как та за порог - начала судачить ...
Ну, так хоть какая то движуха начнется! Не понравится новый презик, найдется следующий, а не как...
Ну, так это и так всем понятно, кто более менее в этом понимает. О чем я и писал.
Уплачено в год за два, т.е.ПФР получил обязательных платежей за двойной стаж, а у Вас стаж урезали?
Сегодня утром портал Om1.ru рассказал о проблеме, возникшей у жителей сразу нескольких ...
Приветствую всех! Этот дебильный бухсофт! На х... я вообще к ним подключилась?! Работают кругл...
я думаю, врачи Москвы и Петербурга сильно удивятся, увидев такие цифры таких зарплат? ;)
Нет, за это посадят как за незаконное техническое средство для негласного получения информации. О...
Навальный боец либералов. Всё что он делает это интересы либералов, которые решили привести к вла...
У нас не прецедентное право. И решение одного суда точно так же не нормативный акт. Тем более, чт...
18.12.2018 это решение Кемеровского арбитражного суда устояло в апелляции. И что самое интересное...
С жиру бесятсяДумают, с заделом на будущее