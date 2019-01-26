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Налоговики требуют списки студентов, которые снимают квартиры. Чтобы отловить арендодателей

УФНС обратилось к ректорам вузов Волгограда за информацией о студентах, арендующих квартиры, рассказывает v1.ru.

Так налоговики хотят найти не платящих налоги арендодателей:

В целях организации контроля за исполнением физлицами обязательств по декларированию доходов, получаемых жителями Волгограда от сдачи в аренду жилья, мы направили в вузы Советского и Ворошиловского района Волгограда запросы, — рассказала сотрудник межрайонной ИФНС № 10 по Волгоградской области Кристина Яхъяева. — Мы обратились к ректорам с просьбой предоставить данные о студентах, арендующих в Волгограде квартиры, с целью последующей проверки наличия налоговых отчислений собственниками жилья.

Но ректорат вузов настроен против таких требований. Руководство вузов считает это нарушением персональных данных.

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