Когда повторная регистрация ИП не помешает применять налоговые каникулы

мне кажется в названии уже все сказано. служба заботы звучит ближе чем служба поддержки) на свое...
Да, у МодульКассы - крутейшая команда. Всегда помогут и подскажут. Да еще и такая молодая и краси...
Не знаю насчёт самозанятых, а с неработающими это давно уже так, по крайней мере, в Москве. Сдохн...
Подождите, самое сладкое еще впереди. Если на проф. форуме уже обсуждается вопрос о том, что само...
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 г. утверждят в размере: на...
Угу, если верить слухам, то все уже давно помереть должны были. Ведь в тех слухах раз двадцать уж...
А что мешает внести уборку класса, школы, закрепленой за школой территории и т.д. в доп. соглашен...
Не знаю как во всём мире - а унас ПФР любит стаж терять, и взносы. И гарантированная работа - э...
Тем не менее по Москве давно ползут черные слухи, что самозанятым запретят обращаться в поликлини...
Что вы здесь поналепили? 13%, 22% - здесь вообще разные субъекты налогообложения.
Не понял, в чем сыр бор. Подпункт 4: "Налоговые органы вправе вызывать на основании письменного у...
Они кино снимают.Бондарчук и Андреасян смотрят на Вас с недоумением.
Да и не только для этого. У меня вот маме категорически противопоказана йодированная соль. Врачам...
Может потому, что в должностных обязанностях учителей нет расчистки снега? ;)
Ничего, что режиссеры вот всем тем, что вы написали, не занимаются в принципе? Они не нанимают бу...
Мне кажется этот человек, который выложил это сюда, забил себе место в раю уже))))))))))))
Не во всех банках комиссия при переводе физ. лицам в процентах. В большинстве - да, я это знаю, и...
Антонов, считайте 13 % подоходный, 22 % совокупный пенсионный, медстраховка 6 %, около 3 % соцстр...
Прописку никто не запрещает поменять.Ну да, ну да. "Не нравиться - уезжайте, вас никто не держит"...
Конечно надежнее. Распределение после института тоже вещь надежная, и гарантированная работа тоже...
Нас своим кино и постановками учат быть высокоморальными и нравственными, сострадающими и т.п. А ...
Будьте ответственным гражданином - напишите кляузу в налоговую )
просто необходимо самостоятельно рассчитать пени и уплатить в бюджет.и подать уточненку?
Да, мессенджер в банковском приложении - это смешно.
Шутили, типа "товарищ полковник прочитает ваши переписки"Гугл читает переписку - вам несмешно, Ян...
Чудный новый мир - это электронная трудовая книжка. Рудимент совка понадёжнее будет.
А как же инфа про то, что схемы с самзанятыми лучше не использовать?Вот статьи:Оформляете сотрудн...
Мы кстати, год назад, когда появился их мессенджер, об этом писали в Ночном бухе. Шутили, типа "т...
В статье говорится о том, что налоговый орган снимает расходы прошлых периодов, если их отразить ...
Подскажите где тут смешно?)По-моему вы не так поняли, занесли НЕ в реестр ЗАПРЕЩЕННЫХ сайтов и пр...
Это мы выбираем депутатов, платим им заработную плату. Это мы заказчики услуг. Никого мы не выби...
А как же прописки, не в одной нормальной стране не существующие,Прописку никто не запрещает помен...
Зашел в очередной супермаркет, купил немного товаров в разных концах торгового зала, на кассе пол...