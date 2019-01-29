Когда повторная регистрация ИП не помешает применять налоговые каникулы

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 НК законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка 0 % для ИП на УСН.

Указанные налогоплательщики вправе применять ставку 0 % со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов.

Минфин в письме № 03-11-11/904 от 15.01.2019 разъяснил, что нулевая ставка распространяется в том числе на физлиц, ранее обладавших статусом ИП и прекративших свою деятельность, но решивших возобновить ее впервые после начала действия закона субъекта РФ, устанавливающего налоговую ставку в размере 0 %.