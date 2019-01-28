Как ПФР объясняет пропажу стажа и баллов из лицевых счетов россиян

Недавно поднялся переполох вокруг пенсионных счетов. Некоторые граждане обнаружили, что на их ИЛС отображается не весь стаж и не все пенсионные баллы.

ПФР, в свою очередь, объяснил пропажу данных россиян за 2017—2018 годы тестированием нового программного комплекса, которое продлится до конца января 2019-го, передает портал Банки.ру.

При этом в ПФР подчеркнули, что отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах в выписке из лицевого счета не означает их пропажу.

«Все пенсионные права, сведения о которых надлежащим образом переданы работодателями, полностью учтены и зафиксированы на лицевых счетах», — сообщили в пресс-службе.

В ПФР пояснили, что на данный момент сервис формирования выписок работает корректно.

В ведомстве также подчеркнули, что пропажа данных «никоим образом не затронула пенсионные права людей и не создала каких-либо препятствий», так как выписка носит исключительно информационный характер.