В чем ходят на работу бухгалтеры

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llenson Правительство только тем и занимается, что врет и ошибается. Сборище тупых и жадных уродов у власти. Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд. Правительство прогнозировало рост

llenson Пусть сортирный узел усилят, в связи с предстоящим наплывом клиентов. К Сбербанку подведут метро

MissCherie И как обычно в новостях тишина.. и Мишустин бодро не сообщает что, мы принимаем отчетность тихонечко Тссс... Не спугните. Налоговая принимает отчетность тихонько