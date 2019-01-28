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В чем ходят на работу бухгалтеры

Участницы нашей группы на Фейсбуке затеяли обсуждение на тему дресс-кода. Бухгалтеры делятся секретами своего гардероба.

Кто-то ходит на работу, одеваясь исключительно в офисном стиле. Кто-то предпочитает яркие цвета и креативные фасоны. Для кого-то норма – спортивный стиль. А как одеваетесь на работу вы?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем принять участие представительниц прекрасного пола.

В чем вы ходите на работу в офис?

Ключевые слова: одежда, дресс-код

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