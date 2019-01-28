Систему госзакупок проверят по-новому

Минфин совместно с ФАС намерены до 1 марта проверить восемь электронных торговых площадок (ЭТП), уже подтвердивших свое соответствие требованиям рынка госзакупок, на предмет соблюдения ими ограничений.

Также Минфин хочет запретить операторам ЭТП работать на этом рынке «с привлечением третьих лиц». Соответствующие поправки в Постановления Правительства содержатся в законопроектах, подготовленных Минфином, пишет «Коммерсантъ».

Запрет на привлечение третьих лиц направлен на пресечение взаимодействия между прошедшими и не прошедшими отбор площадками: последние стали сдавать в аренду оставшимся на рынке оборудование, а также передавать им закупки своих клиентов по квоте на размещение госзаказа для малого бизнеса.

Между тем разработку Минфина уже раскритиковал Минюст, указав, что такие ограничения могут быть оформлены лишь поправками к закону, и отметив, что в пояснительной записке к проекту нет «аргументов в пользу необходимости данного ограничения». Кроме того, закон допускает такие проверки раз в год, а восемь работающих площадок прошли их только в сентябре.