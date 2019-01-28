Гражданам предложат заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. С проектом ознакомился «КоммерсантЪ». В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год.

Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ. Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка.

ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

Однако эксперты не согласны с ФРИИ. Сумма заработка на своих персональных данных явно завышена. В лучшем случае получить можно будет пару тысяч рублей. Законопроект в текущем виде легализует действия, которые сегодня незаконны, и составлен «к откровенной выгоде российских держателей big data» — банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.