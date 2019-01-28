В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег в мороз

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района, а также объявили выговор ее непосредственному руководителю и директору одной из школ после скандала с уборкой снега учителями, передает РИА Новости.

Коллектив школы участвовал в уборке снега, поскольку после сильного снегопада оперативно устранить его последствия силами штатных дворников было невозможно.

Глава города назвал ситуацию недопустимой и пообещал наказать виновных.

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного — корень подобных казусов», — считает мэр города.