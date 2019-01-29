Проведение спортивных игр не облагается НДС

В соответствии с абзацем шестым подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 НК от НДС освобождены услуги, оказанные населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Под услугами по организации и проведению физкультурных мероприятий, оказанными населению, понимаются услуги по проведению организованных занятий граждан физической культурой в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Учитывая изложенное, услуги, оказываемые населению по организации и проведению спортивных игр или занятий на территории спортивного комплекса, в том числе на основании договоров с заказчиками-организациями, освобождаются от НДС.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/1792 от 17.01.2019.