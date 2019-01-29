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Минтруд определился с прожиточным минимумом за 4 квартал 2018 года

Минтруд готовится утвердить размер прожиточного минимума за IV квартал 2018 года.

Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном на портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 г.  утверждят в размере: на душу населения  - 10213 рублей, для трудоспособного населения – 11069 рублей, пенсионеров – 8464 рублей, детей – 9950 рублей.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, прожиточный минимум увеличится на душу населения на 4,4%, для трудоспособного населения – на 4,7%, для пенсионеров – на 4,8%, для детей – на 3,6 процента.

 

 

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