Минтруд определился с прожиточным минимумом за 4 квартал 2018 года

Минтруд готовится утвердить размер прожиточного минимума за IV квартал 2018 года.
Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном на портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 г. утверждят в размере: на душу населения - 10213 рублей, для трудоспособного населения – 11069 рублей, пенсионеров – 8464 рублей, детей – 9950 рублей.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, прожиточный минимум увеличится на душу населения на 4,4%, для трудоспособного населения – на 4,7%, для пенсионеров – на 4,8%, для детей – на 3,6 процента.