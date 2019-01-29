Оценка регулирующего воздействия нормативных актов сэкономила бизнесу миллиарды рублей

Оценка регулирующего воздействия сэкономила бизнесу 150 млрд рублей в 2018 году, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Механизм позволяет предотвратить появление правил, ведущих к необоснованным расходам предпринимателей. В среднем каждый третий проект нормативного акта содержит избыточные и затратные требования для организаций, уточнили в ведомстве. По оценкам экспертов, общий ущерб бизнеса от действующих абсурдных требований законов может составлять до 7% ВВП, или 7 трлн рублей в год.

Например, механизм позволил отказаться от возможного появления программы МЧС по обучению мерам пожарной безопасности. Это сэкономило 1 млрд рублей бизнесу и 3 млрд рублей — государству. Также было отвергнут проект постановления о переоснащении железнодорожного подвижного состава дополнительным оборудованием. Суммарные затраты на него могли бы составить более 31 млрд рублей, сказали в Минэкономразвития.

Глава правительства недавно поручил для снятия барьеров с бизнеса разработать «дорожную карту» и к 1 февраля следующего года провести инвентаризацию контрольно-надзорных требований — это так называемая регуляторная гильотина. Дмитрий Медведев даже привел пример абсурдного требования из санитарно-эпидемиологического надзора к приготовлению омлета.

Сегодня насчитывается более 9 тыс. нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к предпринимателям, отмечали ранее в Минэкономразвития. Их планируется переоценить с участием экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества. Не пересмотренные требования признают утратившими силу, а затем отменят. При этом риски того, что все старые запросы к бизнесу окажутся не измененными, будут исключены, добавляли в ведомстве.