Пособия на первого и второго ребенка можно будет получать по месту фактического проживания

Правительство предлагает внести изменения в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Распоряжение о внесении законопроекта опубликовано на сайте Кабмина.

Действующей редакцией закона установлено, что заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка может быть подано гражданином только по месту жительства. В то же время в соответствии со статьёй 20 Гражданского кодекса местом жительства признаётся место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В целях устранения этой правовой коллизии предлагается установить, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином не только по месту жительства, но также и по месту пребывания или фактического проживания на территории России.

При этом предусматривается, что граждане, получающие выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, обязаны извещать об изменении места пребывания или фактического проживания органы исполнительной власти субъекта Федерации, исполняющие полномочия в сфере социальной защиты населения. А граждане, получающие выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка, должны извещать об этом территориальные органы Пенсионного фонда России.