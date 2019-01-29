Работающим за компьютером будут не нужны обязательные медосмотры

Минтруд предлагает исключить работу за компьютером из числа вредных факторов, требующих периодических медицинских осмотров. Уведомление о разработке приказа опубликовано официальном портале нормативных правовых актов.

Текст документа пока не опубликован, есть только краткое описание.

Обязанность проводить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для некоторых работников установленая статьей 213 Трудового кодекса. Перечень работ, при которых они необходимы, указан в приказе Минздравсоцразвития N302н.

В пункте 3.2.2.4. перечня указано, что сотрудники, работающие за компьютерами, должны 1 раз в 2 года проходить осмотр у невролога и офтальмолога. По мнению министерства, это требование избыточно. Работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

Планируемый срок принятия поправок - август 2019 года.