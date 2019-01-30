Какие платежи за «коммуналку» управляющая компания может не включать в базу по УСН

Управляющая организация, осуществляющая предоставление коммунальных услуг потребителям, при определении налоговой базы по УСН включает в состав доходов от реализации сумму платы за коммунальные услуги, поступающую на счета в банках или в кассу управляющей организации.

Вместе с тем подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, вступившим в силу с 1 января 2018 года, установлено, что доходы, ТСЖ, ТСН, УК от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении объекта налогообложения не учитываются.

Это положение распространяются в том числе и на доходы, полученные управляющей организацией от собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им коммунальных услуг, в случае оказания таких коммунальных услуг управляющей организацией, заключившей договоры ресурсоснабжения (договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями (региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-06/2/1320 от 16.01.2019.