Покупка программ у иностранной фирмы не обязывает платить НДС

Услуги по передаче прав на использование данных результатов интеллектуальной деятельности, оказываемые иностранной организацией российской организации по лицензионному договору, освобождаются от НДС в РФ и российская организация в качестве налогового агента по таким операциям налог не уплачивает.

Что касается документов, подтверждающих право на применение вышеуказанного освобождения, то Налоговым Кодексом перечень таких документов не установлен.

Такие разъяснения дате Минфин в письме № 03-07-08/1833 от 17.01.2019.