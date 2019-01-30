Разработана форма сведений для туристических фирм ДФО

Организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, вправе применять по налогу на прибыль ставку 0 % с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

При этом организация, по окончании каждого налогового периода, в течение которого она применяла налоговую ставку 0 %, в сроки, установленные для представления налоговой декларации, представляет в ИФНС сведения о доле доходов организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности в общей сумме доходов организации за соответствующий налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы.

Для применения до вступления в силу приказа ФНС, утверждающего форму таких сведений, ФНС России письмом № СД-4-3/441@ от 16.01.2019 направляет временную рекомендуемую форму сведений.

Сведения представляются в налоговые органы на бумажном носителе и регистрируются в СЭД.

Кроме того, организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории ДФО и применяющим ставку 0 %, рекомендуется в декларациях по налогу на прибыль и в указанных Сведениях в Титульных листах по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)» указывать код «239».