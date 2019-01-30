Налоговая нагрузка на бизнес может еще вырасти

Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака подготовило методику оценки фискальной нагрузки на бизнес. С ней ознакомилась газета «Ведомости». В конце прошлого года документ был направлен для обсуждения в Минэнерго, Минпром, Минфин и администрацию президента.

Для бизнеса обсуждение методики может закончиться ростом налоговых платежей. Один из участников совещания, на котором Козак в прошлом году поручил подготовить документ, говорил «Ведомостям», что следующим шагом может стать выравнивание фискальной нагрузки для различных отраслей.

Методология проста: Минэкономразвития предлагает сложить все налоговые платежи компании с ее расходами на услуги естественных монополий, а затем разделить на добавленную стоимость, которую создает предприятие, за вычетом амортизации. Добавленная стоимость рассчитывается как операционная выручка минус операционные расходы.

На основании методологии министерство оценило фискальную нагрузку 26 компаний из разных отраслей – ТЭК, транспорт, информация и связь, горнодобывающая, автопром и энергетика. Самой высокой она оказалась у ТЭКа – от 67% у «Новатэка» до 83% у «Роснефти». Ниже всего нагрузка в автопроме, а у «АвтоВАЗа» она и вовсе 0%. Как отбирались компании в список, Минэкономразвития не объясняет.

Для расчета налоговой нагрузки Минэкономразвития предлагает не учитывать иностранные активы, а также НДС. Если какие-то показатели в отчетности МСФО не раскрыты, то они считаются равными нулю.

К методике возникло множество замечаний у Минфина. Например, министерство предлагает не учитывать платежи естественным монополиям, а также НДПИ, поскольку этот налог взимается с компаний, получающих большую добавленную стоимость при минимальных затратах на обработку полезных ископаемых.

Минфин считает, что документ требует значительной доработки, так как в таком виде не позволяет объективно оценить фискальную нагрузку. Оценивать ее нужно, сравнивая доходности проектов после уплаты налогов с аналогичными параметрами затрат и доходов в той или иной отрасли.

По методике будет проводиться согласительное совещание у Козака, рассказал его представитель, на нем должны быть сняты разногласия между Минфином и Минэкономразвития. Будет ли после принятия методики правительство выравнивать фискальную нагрузку на различные отрасли, он не говорит.