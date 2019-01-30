С телефонов Сбербанка звонят мошенники

Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка (900 и 7-495-500-55-50) и знают многое о клиенте, включая информацию по счету, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты подтверждают, что звонок мошенников с официального номера технически вполне реален. «Можно скачать специальное приложение на мобильный телефон, стоимость одного звонка с измененным номером составит несколько рублей.

Информации о клиенте можно собрать, например, через соцсети. Однако точное знание баланса говорит об инсайде в банке, уверены специалисты по информационной безопасности.

В Сбербанке заверили, что внимательно изучают «подобные случаи мошеннических действий» в отношении клиентов и «постоянно совершенствуют систему антифрода».

Вопросы подделки номеров телефонов следует адресовать операторам связи, однако достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют, отметили в Сбербанке.